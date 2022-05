Zbąszynek. Wojciech Waligóra odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wojciech Waligóra był prezesem zarządu IKEA Industry Polska oraz dyrektorem generalnym IKEA Industry Oddział Fabryki West w Zbąszynku. Umiejętność zarządzania, wprowadzanie innowacyjnych technologii, wizjonerskie podejście do biznesu, sprawiają, że jest on jednym z twórców światowego rozwoju polskiej gospodarki branży meblowej.

Pandemia koronawirusa też nie była przeszkodą w rozwoju

Kierowana przez Wojciecha Waligórę IKEA Zbąszynek (to ponad 400 tysięcy metrów kwadratowych hal produkcyjnych i ponad 3 tysiące stabilnych miejsc pracy dla mieszkańców regionu) sześciokrotnie zdobyła tytuł „Najlepszej Fabryki Mebli” w swojej grupie w skali świata.

Nawet pandemia koronawirusa nie spowodowała zawirowań w produkcji, nie zmusiła do redukcji czy zwolnień pracowników. Udało się wypracować takie rozwiązania, by praca mogła odbywać się w bezpiecznych warunkach i nie powodować zakażeń koronawirusem.

Dzięki podejmowanym przez Wojciech Waligórę decyzjom województwo lubuskie, ale i wielkopolskie, zyskało ze strony firmy wielkie wsparcie. Bardzo dużo instytucji otrzymało środki finansowe na łączną kwotę miliona złotych. Na pomoc zawsze mogły liczyć szkoły, szpitale (np. w czasie pandemii oddziały zakaźne w Zielonej Górze i Poznaniu przekazano po 200 tys. zł), kluby sportowe, organizacje kulturalne i społeczne. Otrzymują one także meble i sprzęt.

Wojciech Waligóra szczególną uwagę zwracał także na aspekty związane z ochroną środowiska, o czym świadczą też liczne certyfikaty i rozwiązania wprowadzane w firmie.