Zbieractwo jednego z mieszkańców w Zielonej Górze zatruwa życie sąsiadom Agnieszka Linka

Jeden z mieszkańców Zielonej Góry znosi do mieszkania co się tylko da. Brud zaczął już wychodzić na klatkę schodową Agnieszka Linka Zobacz galerię (16 zdjęć)

Mieszkańcy jednego z bloków w Zielonej Górze zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie sąsiada, który obsesyjnie znosi do swego lokum przeróżne przedmioty. Piętrzące się za drzwiami graty nie pozwalają mu już swobodnie wejść do mieszkania. Dwukrotnie w sprawie interweniowała straż pożarna, ponieważ mężczyzna wywołał pożar pozostawiając na gazie garnek. Na szczęście w porę zdążył zareagować i ugasił pożar.