Zbieranie plastikowych nakrętek ma sens. Sulechów to wie i pomaga w ten sposób podopiecznym stowarzyszenia Dlaczego Nie

Burmistrz Sulechowa: Zbierajmy nakrętki!

Zbieranie plastikowych nakrętek jest najprostszym krokiem do włączenia się w pomoc potrzebującym dzieciom. Nie wymaga od nas żadnych nakładów finansowych, jedynie trochę chęci i zaangażowania. To nie tylko jedna z popularnych form niesienia pomocy innym, lecz także ochrona środowiska naturalnego. Nakrętki poddawane są bowiem recyklingowi. Burmistrz Sulechowa zachęca mieszkańców regionu do przyłączenia się do akcji, która prowadzona jest cały czas, bo pomaganie jest SUPER.

Stowarzyszenie Dlaczego Nie

Stowarzyszenie "Dlaczego Nie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie jest organizacją pozarządową powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu - dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tworzą je opiekunowie osób niepełnosprawnych, zespół specjalistów - terapeutów oraz wszyscy ci, którym los osób całkowicie zależnych nie jest obojętny.

Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. Osoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Działania te zmierzają do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, a także do kształtowania właściwych wzajemnych postaw.