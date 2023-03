Zbliża się czwartoligowa wiosna, choć na razie z piłką wygrała zima

Pierwszego miejsca broni Syrena Zbąszynek

Jesienią o fotel lidera lubuskiej IV ligi toczyła się zacięta batalia. Co prawda przez większość rundy na pierwszej lokacie była Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański, lecz rzutem na taśmę wyprzedziła ją Syrena Zbąszynek. To właśnie ekipa z powiatu świebodzińskiego spędziła zimę jako dość niespodziewany lider. Utrzymanie tej pozycji z pewnością nie będzie łatwe, bowiem zaledwie punkt mniej od Syreny mają na swoim koncie bytomianie, którzy otwarcie mówią o zamiarze awansu do III ligi.