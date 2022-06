Zbliża się wielka uczta kulturalna w Zielonej Górze. To ostatni moment, by zarezerwować wejściówki na Kozzi Film Festiwal!

Kozzi Film Festiwal od ponad 10 lat serwuje Lubuszanom niezwykłe spotkania z aktorami i pisarzami, których artystycznego dorobku nie sposób pominąć czy przejść obok niego obojętnie. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy najnowszego kina polskiego, jak i kina akcji oraz kina niemieckiego.

- Zaproponowane widzom filmy, spektakle i książki są wynikiem bardzo dużej selekcji - mówi Andrzej Buck, dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. - Wszystko po to, by zaproponować widzom dorobek pierwszoplanowych postaci polskiej sceny kulturalnej, przy czym dobór festiwalowego repertuaru w żadnej mierze nie jest przypadkowy – zapewnia Buck.