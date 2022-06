Zdawało się, że nie ma już tego punktu, ale jest i ma nowe miejsce! Eliza Gniewek-Juszczak

Dzięki czujności klientów dowiedzieliśmy się, że XERO CENTRUM nadal działa, ale w innym, większym miejscu

Do wynajęcia jest lokal po lubianym punkcie ksero przy placu Bohaterów. Punkt przeniósł się do nowego miejsca. XERO CENTRUM jest teraz za rogiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 11. To była kwiaciarnia.