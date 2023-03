Zdawało się, że zaginiona rzeźba z Nowego Miasteczka została skradziona lub nielegalnie wywieziona z kraju. Odnalazła się i wróci!

To wyjątkowa sytuacja, po wielu latach udało się odnaleźć zaginioną rzeźbę. Było to możliwe dzięki staraniom i zaangażowaniu konserwator Kamili Domagalskiej oraz księdza proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny. Trzeba było wykonać żmudne śledztwo.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zapisy na karcie ewidencyjnej wskazywały, iż zabytek zaginął co najmniej przed 1992 r. Pytano w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, szukano w dokumentach archiwalnych dotyczących zabytków ruchomych. Ale nie udało się ustalić miejsca jego przechowywania. Dlatego w 2020 r. rzeźbę zgłoszono do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

- Pod koniec 2022 r. podczas kwerendy archiwalnej przypadkiem natrafiono na pismo Proboszcza Parafii w Nowym Miasteczku z 1964 r. dotyczące remontu kościoła w Popęszycach, w którym wspomniał on również, iż dwa lata wcześniej poinformował ustnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że Pietà została oddana do konserwacji do Wrocławia (nie wskazano pracowni konserwatorskiej) i po zakończeniu prac wróci do kościoła w Nowym Miasteczku - opowiada historię Kamila Domagalska, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - W innym miejscu teczki znaleziono z kolei pismo Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze z 1984 r. zawierające prośbę o zwrot rzeźby, która została zabrana do konserwacji przez ASP w Krakowie w 1968 r.