Do groźnego zdarzenia doszło w pobliżu Kauflandu na ul. Energetyków w Zielonej Górze w czwartek, 30 września, ok. godz. 18.00. Zderzyły się audi i peugeot. Jedno z aut dachowało. Kierowcy obu pojazdów mogą mówić o sporym szczęściu. Z opresji wyszli praktycznie bez obrażeń. - Zdarzenie zostanie prawdopodobnie zakwalifikowane jako kolizja - informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Na miejscu pracują służby, które usuwają skutki kolizji. Wideo: Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków Czytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad!

Agnieszka Sobiak