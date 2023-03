Zderzenie dwóch aut na S3 w Lubuskiem. Są utrudnienia w ruchu!

Na odcinku drogi oznaczonym jako węzeł Zielona Góra Północ - węzeł Zielona Góra Południe doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Początkowo zablokowane były dwa pasy ruch, teraz ruch odbywa się jedną nitką.

Wiadomo już, że zdarzenie to zakwalifikowano jako kolizję drogową - oznacza to, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Mimo to, utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina występują. Osoby, które mają jechać w kierunku Sulechowa, powinny w tym momencie wybrać trasę alternatywą dla swojej podróży.

Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 17.00.

Na miejscu działają lubuscy strażacy.

Kolizja czy wypadek?

- Potocznie można określić, że kolizja to tzw. stłuczka, gdzie nie ma osób poszkodowanych lub ewentualnie tylko osoby są lekko ranne (zadrapania, siniaki itp). Kolizja to zdarzenie skutkowe, np. uszkodzenie pojazdów, budynku, urządzeń drogowych - chodzi raczej o mienie niż o zdrowie czy życie - taką definicję kolizji podaje policja.