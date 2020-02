Zderzenie dwóch samochodów na ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Zobacz zdjęcia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 lutego, z samego rana na ul. Sulechowskiej. Zderzyły się peugeot i hyundai. Kierujący peugeotem wyjeżdżał ze stacji benzynowej Orlen. Niestety zrobił to tak niefortunnie, że uderzył w bok hyundaia kierowanego przez kobietę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zobacz wideo: Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków Czytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad! Zobacz wideo: Jak się zachować, kiedy jesteśmy świadkami wypadku? Wideo:Dzień Dobry TVN [promo]1363;1;Polub nas na fb[/promo]

źródło: poscigi.pl