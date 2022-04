Zderzenie trzech aut na ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Kierowca znalazł się w szpitalu!

Dziś (8 kwietnia) w godzinach przedpołudniowych doszło do kolizji na ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Wzięły w niej udział trzy auta. Dwa z nich uległy dużemu uszkodzeniu.

W miejscu wypadku policjanci kierują ruchem. Są utrudnienia, ale przejazd ul. Wojska Polskiego jest możliwy.

Kierowca Suzuki jechał ul. Wojska Polskiego do Ronda PCK. W tym czasie kierowca Forda Mondeo próbował zjechać w lewo z Wojska Polskiego. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu doprowadziło do zderzenia i uszkodzenia przez Suzuki Volvo, które czekało, aby włączyć się do ruchu. Kierowca Suzuki został odwieziony do szpitala. Od jego stanu zdrowia będzie zależało czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, czy kolizja. Dopiero wtedy policja podejmie dalsze czynności i decyzję czy sprawa znajdzie swój finał w sądzie.