Zdobądź zawód i pracę z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Szkolenia już od nowego roku!

Masz problem ze znalezieniem pracy, przyjdź do CIS

Centrum Integracji Społecznej zaprasza do udziału w III edycji projektu „Lepsze jutro 3”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Propozycja dotyczy zatem bezrobotnych, mających problem ze znalezieniem pracy oraz funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wskazuje wymogi, wśród których, prócz długotrwałego bezrobocia są m.in. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, trudna sytuacja materialna i korzystanie z pomocy społecznej, czy zwolnienie z zakładu karnego. By ubiegać się o udział w kursach, wystarczy spełniać jedno z wyżej wymienionych kryteriów.