Zdobyli prawie 300 medali! Są coraz mocniejsi i coraz liczniejsi. Karatecy z LCL KK NIDAN Zielona Góra

LCL KK NIDAN Zielona Góra po raz trzeci zorganizował klubową galę, na której uroczyście podsumowano to, co działo się w mijającym roku. To był bardzo dobry czas dla klubu, dlatego podziękowaniom nie było końca. Uhonorowani zostali zawodnicy, trenerzy, sponsorzy i przyjaciele zielonogórskich karateków. Był też czas na integrację i wspomnienia najważniejszych wydarzeń z życia klubu. A co w 2021 roku było najistotniejsze ze sportowego punktu widzenia? – Na pewno starty i zdobyte medale na mistrzostwach Polski i Europy – wątpliwości nie ma Konrad Kałasznikow, który po raz drugi z rzędu wygrał klubowy ranking na najlepszego zawodnika. W tym roku na liście znalazło się aż 59 nazwisk sportowców, którzy zdobyli 294 medale na imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, głównie w rywalizacji dzieci i młodzieży. Na ten dorobek złożyły się 122 złote „krążki”, 78 srebrnych i 94 brązowe. Dla porównania, w 2020 roku zielonogórzanie wywalczyli 91 medali mniej.