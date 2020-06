Zdzisław Wardejn przyjeżdża do Zielonej Góry, gdzie zaczynał karierę. Tym razem aktor przeczyta nam dramat w Bibliotece Norwida

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze inauguruje nowy cykl – „Czytelnia dramatu”, którego celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej dramaturgii oraz promocja formy dramatycznej w jej literackim wymiarze, a także zwrócenie uwagi na regionalną twórczość dramaturgiczną. - Czytelnia Dramatu ma być przyczynkiem do debaty o rozwoju dramaturgii współczesnej – podkreśla Anna Urbańska, specjalista ds. public relations z Dział Badań, Analiz i Metodyki w Bibliotece Norwida.

Zdzisław Wardejn przeczyta dramat „Nieczystość” w obecności autora – Tomasza Mana

Inauguracja cyklu „Czytelnia dramatu” już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca 2020 r., o godzinie 18.00 w Bibliotece Norwida. Dramat „Nieczystość” aktor Zdzisław Wardejn przeczyta pod czujnym okiem autora dramatu, jednego z najważniejszych dramatopisarzy i reżyserów współczesnych - Tomasza Mana.

O czym jest dramat „Nieczystość” Tomasza Mana

Bohater „Nieczystości” nie wie, co się stało z jego prawdziwymi rodzicami. Dzieciństwo spędza w domu dziecka, dorastanie w rodzinie zastępczej. Wyszydzany przez starszych, wybiera towarzystwo młodszych. W pewnym momencie powie: „Od zawsze chciałem żyć w świecie dzieci”. Bardzo lubi czystość, sterylność. Nie lubi tłustych włosów i niewyprasowanych koszul. To bohater czasu pandemii, ale tej wewnętrznej, która zawsze każe zachować czyste ręce. Praca na portierni w operze pozwala mu zrealizować swoje największe obsesje. Problem zaczyna się, gdy zaczyna nawiedzać go zły duch…