Ze Zbąszynka na Narodowy! Finał wojewódzki „Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku?” w czwartek i piątek

– To się nie dzieje tylko na Camp Nou, ale także na Narodowym! – krzyczał do mikrofonu komentator Mateusz Borek, gdy Alan Krysiński, niczym Leo Messi z FC Barcelona, na niemal 30 s przed końcem meczu, strzałem z rzutu wolnego zdobył zwycięską bramkę. Gdy ostatni raz odbywał się „Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, wygrała w nim właśnie wspomniana SP-4 z 18-tysięcznego Kostrzyna w Lubuskiego, która w finale U-12 pokonała 3:2 rówieśników ze stolicy. To było trzy lata temu.

Dudek grała w turnieju

Teraz będzie to już XXII edycja tego największego turnieju piłkarskiego w Europie, do której eliminacje powiatowe rozpoczęły się jeszcze w tamtym roku. Za to od 16 maja do 3 czerwca w całej Polsce odbywają się finały wojewódzkie, w których wystąpi ponad 1600 zespołów w trzech kategoriach wiekowych: do ośmiu, dziesięciu i dwunastu lat. To triumfatorzy tych dwóch ostatnich grup, na poziomie wojewódzkim, pojawią się w Warszawie 11-14 czerwca.