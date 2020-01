Zegarki, odkurzacze, pralki, biżuteria, odzież, żywność. Co i za ile można kupić na niedzielnej giełdzie w Zielonej Górze? [ZDJĘCIA]

Tutaj nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Nic więc dziwnego, że co tydzień zielonogórska giełda jest tłumnie odwiedzana przez mieszkańców. Tak też było w niedzielę, 5 stycznia. Gości i sprzedających nie brakowało. Na zielonogórskiej giełdzie można ubrać się od stóp do głów, kupić żywność, chemię gospodarczą, starocie, biżuterię, sprzęt RTV i AGD, a w sezonie świeże owoce i sadzonki roślin. Na giełdzie handlują głównie lokalni producenci, wytwórcy oraz przedsiębiorcy. Czynna jest od ok. godz. 7.00 do ok. 13-14. Wszystko zależy od pogody i ruchu.

Jacek Katos