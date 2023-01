Zespół Szkół Technicznych ma 60 lat. Uczniowie odkrywają go na nowo. Czego się dowiedzieli?

Dziś szkoła na wzniesieniu przy ulicy Wrocławskiej kojarzy się z klasami mundurowymi, mechanikiem lotnictwa czy logistykiem. Ale jej początki sięgają 1962 roku, kiedy to funkcjonowała w dwóch budynkach: SP nr 10 i SP nr 7, a jej drektorem został inż. Jerzy Dubowik - pierwszy twórca Przyzakładowej ZSZ dla Pracujących Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek w Zielonej Górze. To dzięki ówczesnemu dyrektorowi rozpoczęła się budowa obiektu szkolnego przy ulicy Wrocławskiej 65a dla pracujących przemysłu metalowego . Kształcenie w nowo powstałym budynku rozpoczęło się 1 września 1970 roku, a w 1972 roku dyrektorem został Jarosław Merena.

Pomagała budować szkołę

Honorata Legan-Iliew, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego, która przyszła na spotkanie dawnych pracowników szkoły, z sentymentem patrzy na budynek. Pamięta, jak kopała tu rowy i pomagała w budowie nowej szkoły. Potem w niej znalazła swój dom, bo dostała przydział do mieszkania służbowego. Tu urodziła swojego syna..

Pracę wspomina bardzo dobrze. Z niektórymi absolwentami ma do dziś kontakt. Tradycyjnie spotyka się z nimi na kawie przynajmniej raz w roku. Spotyka się też z byłymi nauczycielami.

- Byliśmy bardzo zżyci ze sobą. Pomagaliśmy sobie nawzajem we wszystkim. Atmosfera w szkole była wspaniała – mówi pani Honorata i podkreśla, że śledzi losy absolwentów i cieszyło ją, że niektórzy poszli w jej ślady, inni osiągali sukcesy zawodowe, zajmując ważne stanowiska w województwie, robiąc doktorat czy głośno było o nich za sprawą swoich pasji.