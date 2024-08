ZGK w Zielonej Górze z blisko 5-milionową stratą. Czy będą podwyżki za wywóz śmieci?

W ciągu siedmiu miesięcy tego roku Zakład Gospodarki Komunalnej stratę 4,7 mln zł. Do końca roku suma ta jeszcze się zwiększy. Czy to oznacza, że mieszkańcy będą musieli zapłacić więcej na śmieci? Jakich innych zmian mogą się spodziewać?

Jaki wpływ na życie zielonogórzan ma Zakład Gospodarki Komunalnej?

- No jak to jaki? Wiadomo, opłaty za śmieci. Poza tym możliwość bezpłatnego wywiezienie gruzu czy opon na wysypisko, tzw. PSZOK-i, w których można znaleźć wiele dobrych jeszcze rzeczy. No i czystość w mieście, utrzymanie zieleni – wylicza emeryt Krzysztof Galicki. - Tak więc ta miejska spółka ma duże znaczenie na dla nas wszystkich.

Dlaczego ZGK ma stratę?

Nic więc dziwnego, że zmiany w ZGK interesują naszych Czytelników. W piątek w magistracie prezydent przedstawił dziennikarzom nowego prezesa spółki – Mirosława Gruszeckiego. Ten rozpoczął swoją pracę od analiz m.in. finansowej. Okazało się, że tegoroczna starta to 4,7 mln zł. Dane za cały poprzedni rok to strata rzędu 1,8 mln zł.

- Skąd ta duża suma w tym roku? Przede wszystkim to wynik podwyżki wynagrodzeń (4 mln zł). Ale chcę podkreślić, że były one jak najbardziej wskazane. Pracownicy muszą być dobrze wynagradzani i zmotywowani – podkreśla nowy prezes. I dodaje, że do końca roku kwota strat będzie jeszcze większa.

Jaki to może mieć wpływ na życie mieszkańców? Od razu nasuwa się pytanie o podwyżki za wywóz śmieci. Jednak prezydent Marcin Pabierowski podkreśla, że trzeba zrobić wszystko, by poprawić sytuację finansową ZGK innymi sposobami. Choć opłaty, jakie ponoszą zielonogórzanie są jednymi z najniższych w kraju.

Będą zwolnienia w spółce?

Prezes Gruszecki obiecuje, że zrobi wszystko, by mieszkańcy nie odczuli trudnej sytuacji spółki, ale na sto procent nie może stwierdzić, iż pewnych zmian w opłatach nie będzie. Nie od nich jednak rozpoczyna swoje rządy w miejskiej spółce. Szuka innych oszczędności. Choćby w ponoszonych opłatach za energię (100 tys. zł miesięcznie) i podstawowych zmianach na energooszczędne oświetleniach. Będą też zmiany w firmie. Czy to oznacza zwolnienia w 450-osobowej załodze?

Okazuje się, że pracownicy nie muszą się ich obawiać. Natomiast na pewno będą pewne przesunięciach w działach. Trzy z nich powodują straty rzędu 8 mln zł. Inne wychodzą na plus. Trzeba to zmienić? Jak choćby większą liczbą zadań zlecanych przez miasto. Chodzi tu m.in. o malowanie oznakowań poziomych czy odśnieżanie całego miasta (teraz zajmują się tym trzy podmioty). Będzie więcej pracy, ale i dochodów…

Jak dodaje wiceprezydent Jarosław Flakowski, rząd zapowiada wsparcie samorządów, bo są w trudnej sytuacji. Jeśli więc będą dodatkowe pieniądze, ZGK dostanie od miasta fundusze, które pomogą pokryć straty. Wszystko te działania mają uchronić mieszkańców od podwyżek.

Jakie zmiany odczują jeszcze mieszkańcy?

Zielonogórzanie natomiast powinni zauważyć inne zmiany w mieście. Jakie? M.in. zagospodarowanie podwórek, zwłaszcza w śródmieściu. Spółka więcej uwagi też poświęci czyszczeniu chodników i parkingów, które zarasta trawa i chaszcze. Skupi się też na poprawie sytuacji mieszkańców, mieszkających w pobliżu wysypiska śmieci. Wysokie temperatury i zmniejszenie – po wycięciu drzew na obwodnicę południową – naturalnej bariery powodują, że na odór narzeka coraz więcej osób.

- Zastosowana instalacja do ozonowania nie przynosi oczekiwanych efektów. Stąd w porozumieniu z miastem moglibyśmy kupić za 35 tys. zł mobilną aparaturę do ozonowania. Rozważamy też ozonowanie liniowe (150 m), którego koszt wynosi 70 tys. zł lub zastosowanie innych rozwiązań. Rozmawiamy o nich z pracownikami Instytutu Ochrony Środowiska UZ – mówi Mirosław Gruszecki.

Spółka chce poprawić wskaźniki recyklingu i rentowności także poprzez budowę hali do frakcjonowania (separacji składników mieszaniny). Liczy, że pieniądze na inwestycje pozyska z funduszy unijnych.

