Zgłaszajcie swoje pomysły, jak zmienić miasto. Urzędnicy pomogą wypełnić wnioski. Niebawem w Zielonej Górze ruszy budżet obywatelski

Niech będzie też po staremu

Teraz większe szanse na powodzenie

Pan Stefan jak i pani Anastazja uważają, że nowe zasady BO trzeba mocno nagłośnić, by znów pobudzić do działania seniorów, którzy w ostatnich latach odeszli w cień.

- Rozmawialiśmy już z sąsiadami o tym, więc to też taka niedoceniona funkcja integracyjna BO – mówi zielonogórzanka. - Składanie wniosków zbiega się z Winobraniem, nie ma zatem co czekać, bo potem wszyscy zajęci będą zabawą.

Jak zauważają mieszkańcy, w ostatnich latach zgłaszano mniej propozycji. Bo zniechęciło ich to, że wyznaczono minimalny koszt zadań. Bo do jednego worka włożono całe miasto. I wiadomo było na przykład, że na pewno wygra Chynów, który potrafi mobilizować dzielnicę. Teraz to się zmienia. Miasto zostało podzielone na pięć okręgów. Co jak podkreśla prezydent Marcin Pabierowski, pozwoli na to, by w każdym rejonie pojawiły się inwestycje. Zwiększona została suma do podziału. Teraz to 9 mln zł, które będzie można przeznaczyć – po raz pierwszy – także na zadania społeczne. Gospodarz miasta zachęca więc mieszkańców do składnia swoich propozycji, bo każdy okręg do podziału będzie miał 1,6 mln zł na inwestycje i 180 tys. zł na tzw. zadania miękkie, czyli wydarzenia kulturalne, oświatowe, sportowe. Nowością jest też to, że możemy zgłaszać remonty dróg osiedlowych i lokalnych. Ale warunek jest taki, że w urzędzie miasta muszą być gotowe plany i dokumentacja (w magistracie takie dotyczą 23 dróg). Bo inwestycje z budżetu obywatelskiego muszą być wykonane w ciągu roku.