Zgodnie z przewidywaniami Falubaz Zielona Góra znów przegrał i zakończył sezon

Po wysokiej porażce (35:54) na własnym torze murowanym faworytem do zwycięstwa w dwumeczu był Motor. Falubaz jechał więc do Lublina pożegnać ekstraligowy sezon 2024. - Lublinianie pokazali nam, jaka jest różnica między topowym zespołem, a tym, który ledwo utrzymał się w PGE Ekstralidze. To jest różnica minimum jednej klasy – mówił po meczu w Zielonej Górze Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu.