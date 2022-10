Zielona Góra. 184 osoby w ciągu 30 minut udzielały pierwszej pomocy! Rekord został pobity Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

W tym roku w akcji wzięło udział 184 uczniów, którzy przez pół godziny prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową na 15 fantomach. W ten sposób w piątek, 21 października, rekord Ekonomika został pobity Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (48 zdjęć)

Takiej lekcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej się nie zapomina. I o to właśnie chodzi, by uczniowie, bijąc rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przez całe swoje życie poradzić sobie, gdy ktoś zasłabnie na ulicy… Nowy rekord Ekonomika to 184 osoby w ciągu 30 minut na 15 fantomach!