Zielona Góra. 51-letni kierowca swoją jazdę zakończył na drzewie. Miał... 3 promile!

Warunki na drogach są fatalne. Tym bardziej, gdy... ma się 3 promile. - Zielonogórscy policjanci codziennie apelują do kierowców o ostrożność i zmniejszenie prędkości przy jednoczesnym zwiększeniu odległości od poprzedzającego pojazdu. Równie często przestrzegają przed wsiadaniem za kierownicę po alkoholu. Niestety do żadnej z tych rad nie zastosował się 51-letni obywatel Ukrainy - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa KMP w Zielonej Górze. 51-latek przede wszystkim był pijany. Ponadto, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Konsekwencje jazdy po alkoholu są dotkliwe. Kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, musi obowiązkowo zapłacić co najmniej 5 tysięcy złotych grzywny, a także grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zawsze decyduje sąd. Przeczytaj też: Zderzenie dwóch samochodów na S3 WIDEO: 2228 pijanych kierowców na lubuskich drogach. To prawdziwa plaga!

Lubuska Policja