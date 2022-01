Zielona Góra. Ale hit! Pokaz ratowniczo-gaśniczy na Wagmostawie wywołał wielkie emocje! Leszek Kalinowski

Chwile grozy przeżyli spacerujący na Wagmostawie. Ktoś wpadł do wody. Zanim przyjechali strażacy z odpowiednim sprzętem, trzeba było jakoś pomóc... Ale jak, by samemu nie stać się ofiarą? - na szczęście to tylko ćwiczenia, które miały uświadomić przede wszystkim dorosłym, jak się zachować w podobnych sytuacjach.