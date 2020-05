Zielona Góra. Basen w CRS-ie czeka, aż znów będzie mógł zapełnić się wodą

Nie tylko pan Jarek czeka z niecierpliwością, kiedy będzie mógł znów pojawić się na pływackim torze. Jadwiga Różnowska jest kilku lat jest na rencie, na basen chodziła ze względu na ból kręgosłupa. - Korzystałam z bąbelków i biczów wodnych. Od razu lepiej się czułam. Dla mnie to była rehabilitacja. Wiem, że teraz rehabilitanci mogą wrócić do zajęć. Dobre i to, ale ja chciałabym znów móc się biczować – uśmiecha się pani Jadwiga.

Basen czeka na sygnał, kiedy znów będzie otwarty.

Na informację, kiedy znów basen będzie można otworzyć, czeka dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz i jego pracownicy. Nikt nie siedzi jednak z założonymi rękami. Czas przerwy, spowodowany pandemią koronawirusa, wykorzystywany jest na przerwę techniczną. Do tej pory odbywała się ona we wrześniu, w czasie Winobrania. Teraz jesienią nie będzie już takiej potrzeby. Wszyscy liczą, że z basenu – przy zachowaniu reżimu sanitarnego – będzie można korzystać. To dobrze, bo wszystko wskazuje na to, że Winobrania w tym roku nie będzie. Przynajmniej w takiej formule, do jakiej przez wiele lat zostaliśmy przyzwyczajeni. Pływania czeka na sygnał, kiedy znów będzie mogła przyjąć pływaków. Potrzeba jej będzie tygodnia, dwóch, by znów do niecek napuścić wody.