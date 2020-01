ZIELONA GÓRA: Będzie rozbudowa hotelu Retro. Jak zmieni się obiekt?

O zmianę planu zagospodarowania wnioskowali właściciele hotelu Retro. Bez niej nie mogą rozpocząć inwestycji. Procedura rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku. Na wtorkowej sesji radni przyjęli w tej sprawie stosowną uchwałę.

Zmiana planu nie dotyczy całej ulicy Dworcowej, a jedynie jej fragmentu. To obszar o powierzchni ok. 0,1 hektara.

Właścicielka Beata Zientarska nie kryje zadowolenia. Nowy obiekt zostanie dobudowany do istniejącej już kamienicy od strony baru Turysta.

Na dole planowane jest bistro, a u góry dodatkowe pokoje. Na ostatnim piętrze zaś sala konferencyjno-bankietowa. Na pewno dużą atrakcją będzie ogródek na dachu.