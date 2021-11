Zielona Góra. Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego z okazji 20-lecia uczelni nagrał płytę Polskie piosenki

Z czym kojarzy ci się Uniwersytet Zielonogórski? – zapytaliśmy zielonogórzan. Okazuje się, że najczęściej pojawiały się odpowiedzi: z kabaretami oraz Big Bandem UZ. Choć padały i takie, które związane były z różnymi kierunkami, przede wszystkim medycyną.

- Big Band UZ był od zawsze, to nieodłączny element uczelni. I jej wielka duma – mówi Teresa Walicka, absolwentka zielonogórskiej uczelni, ale wtedy to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. – A skoro Big Band to i Jerzy Szymaniuk. Bo on też jest od zawsze…