Zielona Góra. Bójka na stacji paliw w Zielonej Górze. Agresorów poszukuje policja. Opublikowano ich wizerunki: może ich znasz?

Do zdarzenia doszło 12 września tego roku. To właśnie tego dnia na stacji paliw Orlen przy ulicy Fabrycznej w Zielonej Górze pobito dwóch mężczyzn. Pokrzywdzeni zostali zaatakowani około godz. 6.55 przez trzech mężczyzn, którzy po zajściu odjechali niebieskim samochodem typu kombi. - Nadzorujący sprawę Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze przychylił się do wniosku policjanta prowadzącego postępowanie i wydał postanowienie o upublicznieniu wizerunku podejrzewanych o pobicie trzech mężczyzn oraz samochodu, którym odjechali z miejsca zdarzenia - informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego zielonogórskiej policji. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn widocznych na zdjęciach lub samochód sprawców proszone są o kontakt osobisty z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów 40, telefoniczny pod numerami: 47 7952191 lub 47 7952150 bądź mailowy: [email protected] Przeczytaj też: Alert pogodowy dla Lubuskiego. Uważajcie: na drogach będzie szklanka!