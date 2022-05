Zielona Góra. "Bowling jest sportem dla wszystkich. Też dla ludzi, którym wydaje się, że są za starzy na sport, albo że się nie nadają"

Bowling. Lokalna liga bowlingowa w Zielonej Górze

Zajrzeliśmy do jednej z kręgielni w Zielonej Górze. Zobaczyliśmy, jak grają członkowie lokalnej ligi bowlingowej.

Bowling. Sport dla wszystkich

Pierwsza edycja to sezon 2016/17. Wtedy było to osiem drużyn. Z czasem doszli chętni i utworzono drugą ligę. Grają od jesieni do wiosny, z przerwami na święta czy ferie. Większość zawodników gra swoim sprzętem, jedynie nieliczni używają house balli.

- Bowling jest sportem dla wszystkich. Dla ludzi, którym wydaje się, że są za starzy na sport, albo że się nie nadają. Także dla takich, którzy niekoniecznie mają sportową sylwetkę. Mamy tu emerytów, lekarzy, biznesmenów, policjantów, wojskowych, urzędników, pracowników fizycznych. Dla jednych gra w lidze w kręgle to poważne wyzwanie finansowe, inni nawet nie zauważają tych kwot, które wydają na karnety, kule itd. I dla mnie jest to mistrzostwo świata – przyznaje Paweł.

