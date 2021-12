Zielona Góra. Brawo! Jest oficjalne potwierdzenie Rekordu Guinnessa Rademenza! Nikt nie miał wątpliwości, że niemożliwe stanie się możliwe Leszek Kalinowski

Radosław Blonkowski od 20 lat daje się poznać jako artysta, kreator, społecznik. Jest muzykiem, MC, instruktorem breakingu. Uczy, bawi nie tylko młodych. Teraz został mistrzem świata w rapowaniu bez przerwy! Jacek Katos, Mariusz Kapała

Nieprawdopodobne stało się faktem i jestem już wpisany do księgi Guinness World Records - nie kryje zadowolenia mistrz świata Radosław Rademenez Blonkowski z Zielonej Góry. - Dziękuję za wsparcie i wiarę, bo niosła mnie on od początku tego szalonego pomysłu, aż do końca jego realizacji. To nie koniec, to dopiero początek.