ZIELONA GÓRA: Budowlanka z sukcesami i nową halą geodezyjną [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Trzeci rok z rzędu nasza szkoła znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników w Polsce. Bardzo się cieszymy z tego powodu – mówi dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Budowlanka w Zielonej Górze Małgorzata Ragiel. – Jaki jest klucz do sukcesu? Składa się na to ciężka praca grona pedagogicznego, z której jestem bardzo zadowolona i wszystkim serdecznie dziękuję, praca i zaangażowanie każdego dnia uczniów, rodziców. Nie bez znaczenie jest coraz lepsza baza, jaką dysponujemy. Ważna jest też atmosfera, jaka panuje w szkole. Bo przecież nie chodzi tylko o lekcje i warsztaty… A rok w oświacie był trudny.

Dumni z sukcesu są uczniowie, którzy już w tym roku szkolnym mają się czym pochwalić na etapie okręgowym olimpiad. I to właśnie oni wraz z dyrektorką i nauczycielami: Mariuszem Kłosowskim i Bartoszem Wiszniewskim pojechali do Warszawy odebrać nagrodę. Aniela Rajewska i Wiktoria Malinowska z III klasy technikum architektury krajobrazu, Sandra Jacyno, Radosław Molenda i Hubert Stępski z II klasy technikum budowlanego, Hubert Tarnowski z III klasy technikum geodezyjnego złożyli zielone krawaty, by nikt nie miał wątpliwości, jakie miasto reprezentują.

Jak zauważają uczniowie, Budowlanka z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Szkoła wprowadza nowe kierunki. W tym roku szkolnym uruchomiła technikum renowacji elementów architektury. Rozwija też swoją bazę, właśnie czeka na oficjalne otwarcie sali dla przyszłych geodetów (600 m kw. powierzchni), w której będą mogli dokonywać pomiarów niezależnie od pogody.