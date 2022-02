Zielona Góra. Było klepisko, są bezpieczne miejsca parkingowe. Program Parkingi Tysiąc Plus

Nie tylko pan Filip zdziwił się, że to miejsce tak się zmieniło. A było to możliwe, dzięki funkcjonującemu od trzech lat w Zielonej Górze miejskiemu programowi Parkingi 1000 plus. Na czym on polega? To mieszkańcy sami wskazują, gdzie powinny powstać parkingi, które ułatwią im życie. Okazuje się, że pomysł radnych Marcina Pabierowskiego (Koalicja Obywatelska) i Filipa Gryki oraz Pawła Wysockiego (Zielona Razem) bardzo spodobał się zielonogórzanom. Z czasem dołączyli inni radni: Grzegorz Hryniewicz, Rafał Kasza. Propozycji od mieszkańców napływa mnóstwo. Znacznie przekraczają one możliwości finansowe, przeznaczone na ten cel. Ale każdego roku pojawiają się w mieście kolejne miejsca parkingowe. I będą powstawać nowe. Nawet pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w tych inwestycjach.