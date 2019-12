ZIELONA GÓRA. Były lekarz i radny Robert S. ponownie skazany przez sąd. Na koncie ma jazdę po alkoholu i przemoc wobec policjantów

Przypomnijmy, do zdarzenia z Robertem S. doszło 5 grudniu 2017 roku. Tego dnia policjanci kierowali samochody na objazdy w związku z wypadkiem na S3. Trasą Północną jechał hyundai, którego prowadził, jak się później okazało, Robert S. Na widok policjantów zatrzymał się. Po chwili zaczął cofać, aż wjechał w zatoczkę. Tam wysiadł z auta i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg i po chwili zatrzymali mężczyznę. Był pijany i na tyle agresywny, że musiał zostać obezwładniony i zakuty w kajdanki. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu. Mężczyźnie groziło nawet do dwóch lat więzienia, sprawa trafiła do sądu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prokurator chce wyższej kary zielonogórskiego lekarza rodzinnego i byłego radnego Roberta S. Rozprawa w marcu

6 tys. zł grzywny, 5 tys. zł świadczenia pieniężnego na cel społeczny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów – taką karę dla zielonogórskiego lekarza i byłego radnego Roberta S. zasądzono w 2019 roku. Prokurator nie zgodził się z taką karą i wniósł sprzeciw od wyroku. W ostatnich dniach poznaliśmy nowe orzeczenie.

Nowy wyrok sądu

- Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, po złożonym sprzeciwie prokuratora, wydał kilka dni temu wyrok skazujący Roberta S. (za jazdę pod wpływem alkoholu oraz dwa czyny polegające na stosowaniu przemocy wobec policjantów) na grzywnę o łącznej kwocie 40 tys zł – informuje Zbigniew Fąfera rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. - Oprócz tego sąd zasądził skazanemu 5 tys. zł świadczenia na rzecz funduszu ofiar wypadków drogowych oraz po 1 tys. zł nawiązki na rzecz policjantów wobec uznania, że czyny skazanego miały charakter chuligański. Sąd obciążył nadto Roberta S. kosztami procesu w kwocie 11 tys zł. Wyrok jest zgodny z żądaniem prokuratora i należy uznać, że w związku z tym jest satysfakcjonujący i prokuratura nie będzie apelować – tłumaczy Fąfera. Ale jednocześnie przyznaje, że wyrok nie jest prawomocny i należy przypuszczać, że skazany się od niego odwoła.

Usunięty z Platformy Obywatelskiej

Robert S. był członkiem Platformy Obywatelskiej. Po scenach, które rozegrały się 5 grudnia, został usunięty zarówno z partii, jak i klubu radnych. Postanowił jednak wystartować w ostatnich wyborach samorządowych. Znalazł się na liście komitetu Janusza Kubickiego. Mandatu radnego jednak nie udało mu się zdobyć.