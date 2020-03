Zielona Góra. Ceny paliw lecą na łeb, na szyję. Benzyna kosztuje 3,67 zł, olej napędowy jest po 3,89 zł

W poniedziałek (16 marca) cena benzyny spadła do poziomu, jakiego w Zielonej Górze nie było od ładnych kilku lat. Na stacji przy Auchan litr 95 kosztował 3,99 zł (za olej napędowy trzeba było zapłacić 4,08). Okazało się, że to wcale nie koniec obniżek. W czwartek (19 marca) na tej samej stacji ceny były takie: 95 - 3,67 zł, ON - 3,89 zł.

- Co to się stało? - dziwi się Zdzisław Michalski z Przylepu. - Byłem na zakupach, wychodzę, patrzę: Takie tanie paliwo?! Widzę, że wiara tankuje też do kanistrów. Mam jeszcze paliwo, ale dotankuję do pełna, połowa baku powinna wejść.

- Paliwo jest bardzo tanie, trzeba wykorzystać sytuację - stwierdza Daniel Jeżowski z Krosna Odrzańskiego i też tankuje do pełna. - Ale sądzimy, że może być jeszcze tańsze - wtrąca pani Agnieszka. - Jestem tu raczej przez przypadek. Słyszałem, że ma być tanio, więc przyjechałem. W sumie mam trzy samochody, więc zaraz wszystkie będę tu gonił - uśmiecha się pan Daniel.