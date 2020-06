Zielona Góra chce pomóc lokalom gastronomicznym w mieście. Rusza akcja "Miasto dla Gastro". Możesz wygrać voucher do lokalnych restauracji

Miasto wychodzi z nietypową inicjatywą, skierowaną nie tylko do mieszkańców, ale przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców. Akcja "Miasto dla Gastro" jest prosta. Masz kartę ZGranej Rodziny? To odpowiedz poprawnie na pytanie, dotyczące Zielonej Góry. W nagrodę dostaniesz voucher na 20 zł do wykorzystania w zielonogórskich lokalach gastronomicznych. Wszystko z myślą o tym, by pomóc przedsiębiorcom stanąć po pandemii na nogi.

- Chcemy przedstawić pewien projekt pomocy dla zielonogórskiej gastronomii - mówi wiceprezydent Zielonej Góry, Dariusz Lesicki. - Z tego względu, że jest z nami duża "ZGrana Rodzina", czyli wielu zielonogórzan, ten projekt jest skierowany przede wszystkim i tylko do mieszkańców Zielonej Góry i posiadaczy karty "ZGranej Rodziny". Pomysł kierowany jest również do przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes właśnie w Zielonej Górze. W konkursie będzie można wygrać 20-złotowy voucher, na skorzystanie z usług gastronomicznych w Zielonej Górze. Koronawirus w Zielonej Górze. Dramat w gastronomii. "2-3 tygodnie i możemy zwijać interes" Pomysł jest zachętą do tego, by odwiedzić zielonogórską gastronomię, wesprzeć jej działalność, która przez koronawirusa musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Trwa głosowanie... Będziesz wspierał lokalnych przedsiębiorców, by pomóc im stanąć na nogi? Tak. Nie. Nie mam zdania. Pomóżmy zielonogórskim restauracjom, bistrom, barom, by mogły stanąć na nogi po epidemii - Pomysł jest kontynuacją tego, co od dwóch miesięcy staramy się robić przy udziale magistratu - mówi radny Zielonej Razem, Rafał Kasza, inicjator pomysłu "Miasto dla Gastro". - Zaczęliśmy od zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za czynsz, jeśli jest to lokal gminny - mówi radny. - Później przeszliśmy do zwolnień za ogródki letnie. Ta opłata wynosiła symboliczną złotówkę. W międzyczasie poszerzyliśmy też strefę letnich ogródków. Ze względu na obostrzenia związane z odległościami między stolikami. Rafał Kasza podkreśla, że akcja "Miasto dla Gastro" jest kontynuacją pomysłów, których celem była pomoc lokalnym przedsiębiorcom. To impuls, by mieszkańcy skorzystali z zielonogórskich usług gastronomicznych - Dajemy voucher, który można wykorzystać w zielonogórskim lokalu - mówi R. Kasza. Co zrobić, by taki voucher do lokali gastronomicznych otrzymać? - Akcja "Miasto dla Gastro" jest skierowana do wszystkich lokali gastronomicznych w Zielonej Górze - mówi Małgorzata Szachowicz ze ZGranej Rodziny. - Od dzisiaj startuje specjalna strona, gdzie można się rejestrować. Zależy nam na restauracjach, ale i na mniejszych punktach gastronomicznych, które będzie można wesprzeć. M. Szachowicz podkreśla, że jest to kolejny bardzo fajny projekt, skierowany do posiadaczy kart "ZGranej Rodziny". Od kiedy będziesz mógł wziąć udział w akcji "Miasto dla Gastro" w Zielonej Górze? - Od 2 lipca posiadacze kart będą mogli odpowiadać na pytania, znajdujące się na stronie ZGranej Rodziny - tłumaczy Małgorzata Szachowicz. - To będą pytania dotyczące Zielonej Góry. Warunki do spełnienia są dwa. Karta musi być aktywna, a osoba, która będzie mogła tę kartę zasilić, musi mieć ukończone 18 lat. Nagrodzimy 5 tysięcy osób. Dzięki specjalnemu systemowi karty będą automatycznie zasilane na 20 zł. Mieszkańcy miasta spełniający warunki opisane w regulaminie, biorą udział w konkursie. Ich zadaniem będzie odpowiedzenie na jedno, proste pytanie dotyczące Zielonej Góry. Poprawna odpowiedź skutkuje przypisaniem do ich karty ZGrana Rodzina vouchera o wartości 20 PLN. Zaś właściciele restauracji będą korzystać z aplikacji, której zadaniem jest odczytywanie tych kart. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do akcji na stronie: www.miastodlagastro.pl Warunkiem musi być prowadzenie w naszym mieście działalności i odprowadzanie tutaj podatków. Od 2 lipca ruszają pytania, dotyczące Zielonej Góry. Te znajdziemy na stronie zgranarodzina.pl. - Bardzo mocno wierzymy, że akcja spotka się z dużym zainteresowaniem i mocno trzymamy za to kciuki - mówi Małgorzata Szachowicz. Docelowo do zielonogórzan ma trafić 5 tysięcy voucherów. Miasto chce przeznaczyć na wsparcie branży gastronomicznej w Zielonej Górze 100 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta. Czytaj także Przy dobrej pogodzie widoki stąd są niesamowite

Zwierzęta z zielonogórskiego schroniska są gotowe na adopcję

Wandale niszczą kwiaty, a kamery monitoringu to widzą...

Lato przed nami, a Czytelnik znalazł już grzyby w lesie Skontaktuj się z dziennikarzami "Gazety Lubuskiej" KONTAKT Koncerty odmrożone od lipca? Wideo