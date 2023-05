Zielona Góra chce zostać Rowerową Stolicą Polski. A 3 czerwca zaprasza na Masę Krytyczną. Nagrody czekają

Rywalizacja o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” rusza już 1 czerwca br. Zwycięzca zostanie wyłoniony dzięki danym zgromadzonym przez darmową aplikację, która rejestruje trasy i ich odległości. Za jej pomocą gromadzone są punkty dla miast oraz drużyn. Tytuł zdobędzie to z miast, które - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - przejedzie przez cały czerwiec najwięcej kilometrów.

Rowerowa stolica Polski - lepiej jeździć niż chodzić - zachęca Andrzej Huszcza

- Zainstaluj aplikację i wkręć się w Zieloną Górę! – zachęcają uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 29 maja, przy pomniku Bachusa w Zielonej Górze. - Punkty można zbierać, jeżdżąc rekreacyjnie czy też udając się do pracy lub na zajęcia. Gdziekolwiek wybierasz się na dwóch kółkach, włącz aplikację! Jeśli nie masz swojego, skorzystaj z miejskiego roweru. Zdaniem ambasadora konkursu żużlowca Andrzeja Huszczy lepiej jeździć niż chodzić! - Właśnie byłem na stadionie i teraz przyjechałem tu na rowerze. Ścieżki rowerowe mamy fajne, więc wystarczy zamienić auto na rower. Pogoda sprzyja – zachęca Andrzej Huszcza.

Rowerowa stolica Polski - 18-kilometrowy rajd do Przylepu

Okazją do udziału w wyprawie rowerowej będzie Magiczny Piknik na lotnisku w Przylepie, który organizuje Aeroklub Ziemi Lubuskiej. 3 czerwca dostaniemy się tam… na dwóch kółkach. - Wszyscy wsiadamy na rowery! Przede wszystkim dla zdrowia. A przy okazji też dlatego, że w czerwcu trwa rywalizacja miast o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Warto więc zbierać punkty dla swojego miasta – zachęca Robert Górski ze Stowarzyszenia Rowerem do Przodu - Startujemy w samo południe, o 12.00, z Placu Bohaterów, pokonujemy 18 km i docieramy na miejsce, na teren Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Przylepie. Na pierwszych 700 uczestników czekają medale. W kształcie połówki roweru. Drugą połówkę dostaną uczestnicy kolejnego rajdu, który zostanie zorganizowany na koniec roku szkolnego.

Rowerowa stolica Polski - atrakcyjne nagrody dla uczestników kręcenia

Zdaniem prezydenta Zielona Góra, Janusz Kubicki, już jesteśmy stolicą rowerową. Wystarczy spojrzeć na ruch na ścieżkach rowerowych. I to jak jeżdżą mieszkańcy regionu. Ile wykręcili już podczas treningu. Najwięcej wśród pań przejechała Bogusława Mogielnicka 5,6 tys. km, a wśród panów - Robert Woźniak 7,5 tysiąca kilometrów.

- Teraz dla trójki najlepszych rowerzystów i rowerzystów oprócz pucharów przygotowaliśmy nagrody. Otrzymają oni karty podarunkowe do Focus Mall o wartości 1,2 tys. zł, 1 tys. zł, 700 zł – mówi prezydent Zielonej Góry. – Zachęcamy też grupy szkolne do kręcenia. Tu w nagrodę czeka wejściówka na jeden mecz żużlowy Enea Falubaz Zielona Góra (stadion W69) w lipcu lub sierpniu w sezonie 2023. I oczywiście puchar. Natomiast jednostek oświaty także będzie rywalizacja, a najlepsze szkoły, przedszkola wygrają sprzęt sportowy o wartości 10 tys. zł (I miejsce), 5 tys. zł (II miejsce) i 3 tys. zł (III miejsce). Będą także puchary.