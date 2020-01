Zielona Góra. Choć jest już styczeń, to wiszące na mieście banery wciąż się zdarzają. Kto je posprząta?

- Tyle miesięcy po wyborach, a czasem jeszcze można się natknąć na baner wyborczy jakiegoś kandydata – mówi zdenerwowany Czytelnik, pan Stanisław. Zielonogórzanin mieszka przy ul. Batorego i codziennie mija w drodze do centrum baner wyborczy, znajdujący się na barierkach przy ścieżce. – Przecież to chyba powinno być już dawno sprzątnięte? – pyta retorycznie.

I ma rację, zgodnie z przepisami prawa pełnomocnicy wyborczy muszą usunąć w terminie 30 dni po wyborach plakaty, hasła, urządzenia ogłoszeniowe, które postawiono czy też zawieszono, by prowadzić agitację wyborczą.

Już przed wyborami mieszkańcy się skarżyli

Jeszcze przed samymi wyborami mieszkańcy skarżyli się, że część banerów zasłania widoczność, zagrażając bezpieczeństwu kierowców i pieszych.

- Do tej pory mieliśmy kilkanaście zgłoszeń dotyczących plakatów wyborczych. Procedura wygląda w ten sposób, że policjanci jadą na miejsce, by ocenić, czy rzeczywiście istnieje zagrożenie, następnie kontaktują się z zarządcą (ponieważ on wydaje zgodę na postawienie baneru) i żądają natychmiastowego przestawienia plakatu – tłumaczyła nam wtedy podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka KMP Zielona Góra.