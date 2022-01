Zielona Góra. Co dalej z Domem Wielopokoleniowym? To wygrana z budżetu obywatelskiego

Dom Wielopokoleniowy - co dalej?

Mieszkańcy mieli różne koncepcje, co do tego jak powinna wyglądać inwestycja. Jedni proponowali, aby budynek rozbudować „do góry”, inni chcieli go poszerzyć i przy okazji stworzyć miejsca parkingowe. Ostatecznie prace projektowe zakończyły się w 2019 roku. I pojawiła się kolejna przeszkoda, bowiem okazało się, że zadanie to ma kosztować znacznie więcej niż pierwotnie zakładano.

Radny Jacek Budziński (PiS) złożył w tej sprawie interpelację. Z odpowiedzi, jaką otrzymał od prezydenta Janusza Kubickiego wynika, że wszystko rozbija się o koszty. Na początku zakładano, że wystarczy 1,7 mln zł. Tyle zapisano w budżecie. Szybko jednak okazało się, że prawdziwe koszty będą znacznie wyższe, bo oszacowano je na kwotę 3,6 mln zł. Jak zaznacza prezydent, obecnie ceny materiałów i usług budowlanych mocno poszybowały w górę. Trzeba by najpierw zrobić kosztorys według obecnie obowiązujących stawek. Koszt inwestycji może okazać się zbyt drogi, by bez pomocy funduszy z zewnątrz, wybudować nową placówkę.