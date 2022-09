Zielona Góra. Co dodatkami samorządowymi dla nauczycieli? - pyta radny Jacek Budziński

Radny pyta o dodatki dla nauczycieli

Pytanie padło też na sesji rady

Przez zainteresowane środowiska oczekiwane są podwyżki dodatków motywacyjnych i funkcyjnych, czyli dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy klasy, wychowawcy grupy w internacie i bursie, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, opiekuna stażu i mentora oraz osoby sprawującej kierownicze stanowisko określone w statucie szkoły i placówki. Proszę o informacje czy takie podwyżki są przewidziane, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i od kiedy? – pisze w interpelacji radny. Pytanie te ponowił podczas wtorkowej sesji, kiedy to radni żywo dyskutowali na temat zarobków nauczycieli i problemów w oświacie. Okazuje się bowiem, że coraz bardziej brakuje w szkołach pedagogów, a by lekcje mogły się normalnie odbywać, placówki proszą emerytów, by powrócili do szkół. Absolwenci uczelni pedagogicznych nie chcą podejmować pracy za tak niskie wynagrodzenie. Problemów jest więcej, dotyczą one m.in. także dodatków dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół…

Prezydent Janusz Kubicki wyjaśnia, że właśnie trwają prace nad uchwałą z 2020 roku, dotycząca wynagradzania nauczycieli i kwestie dotyczące wysokości dodatków są omawiane. Po zakończeniu prac stosowana uchwała zostanie przedstawiona radnym.