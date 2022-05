Zielona Góra. Co się dzieje? Likwidują szybę przy ratuszu. Co się stanie z wykopaliskami? Leszek Kalinowski

- Trzeba zakończyć ten serial z szybą wstydu. Próbowaliśmy problem jakąś rozwiązać, ale nikt nie chciał się podjąć tego zadania, by przez szybę było widać wykopaliska - mówi prezydent Janusz Kubicki. - Teraz są one zasypywane. Wrócimy do dawnego stanu deptaka, czyli położymy tu kostkę brukową.