Zielona Góra. Co się dzieje w hali obsługi MZK? Zobaczysz w sobotę podczas Dnia Otwartego. Będzie się działo!

Dzień otwarty w MZK od 10.00 do 13.00

Do zajezdni będzie można dotrzeć, dzięki specjalnemu autobusowi, który o godzinie 10.00 ruszy z dworca głównego. Oznaczenie linii to ETZT.

Na miejscu przygotowano dla nas wiele atrakcji, które potrwają do godziny 13.00.. Będzie można zwiedzić nowoczesną halę obsługi, zasiąść za kierownicą nowych autobusów, zobaczyć, co się z nimi dzieje na myjni, jak się je podnosi i naprawia, a także ładuje… Będzie też malowanie kredą i zaproszenie do nietypowego muzeum.