Zielona Góra. Co się dzieje w środku lasu? Jak tam będzie się żyło mieszkańcom tego nietypowego osiedla?

Nowe bloki na powstającym osiedlu Leśny Dwór w stanie surowym są już prawie gotowe. W pierwszym etapie to 180 mieszkań, potem będą kolejne. Przewiduje się, że w środku lasu zamieszka kilka tysięcy osób. Dzięki połączeniu tego miejsca z Trasą Aglomeracyjną dojazd do centrum miasta nie sprawi problemu.

- Często chodzę tu na spacery i widzę, jak szybko rosną te bloki – mówi Ewa Różańska z Zielonej Góry. – Fajne będzie położenie tego nowego osiedla. Zresztą nasze miasto ma ten plus, że niezależnie z której strony się mieszka, do lasu ma się rzut beretem. Nie wiem tylko, czy łatwo będzie się wydostać z tego osiedla. Chociaż już dziś na skraju sąsiedniego osiedla jest przecież pętla autobusowa. A to bliziutko. No i ma powstać szybka kolej z przystankiem Leśny Dwór.

Osiedle Leśny Dwór będzie połączone z Trasą Aglomeracyjną

Ale to nie koniec, jedno z rozwiązań drogowych to tzw. odnoga od mającej niebawem powstać Trasy Aglomeracyjnej.

Na Trasie Północnej między rondami Piastów (wyjazd na Krosno Odrz.) i Ireny Sendlerowej (wyjazd na Przylep) powstanie nowe rondo. Z jednej strony będzie to wylot na planowaną obwodnicę zachodnią, z drugiej - na tzw. Trasę Aglomeracyjną. Pobiegnie ona w okolicy zakładu kostki brukowej Kaczmarek, a jej odnoga – w stronę nowo budowanego osiedla Leśny Dwór. Dalej trasa przebiegać będzie wzdłuż torów kolejowych. Na wysokości ul. Chemicznej, Zimnej (ale po drugiej stronie) w okolicy firmy Beti – powstanie pod torami nowy wiadukt. Dziś istnieją w tym rejonie dwa stare, poniemieckie wiadukty. Dalej pobiegnie w stronę osiedla Zacisze, by połączyć się z rondem Haliny Lubicz.

Osiedle Leśny Dwór mieszkania przy ulicy Magnackiej

Na osiedlu Leśny Dwór powstaje właśnie 180 mieszkań (z halą podziemną wielostanowiskową), a docelowo ma ich być ponad dwa tysiące. W budowanych obecnie blokach znajdą się mieszkania o powierzchni od 31 do 72,5 metrów kwadratowych (jedno, dwu, trzy i czteropokojowe). W przyszłości powstać ma tu kilkanaście budynków. Będą place zabaw, sklepy mają być ulokowane od strony Trasy Północnej.

Nowe osiedle może liczyć nawet 5 tysięcy mieszkańców. W planach wytyczono i nazwano już przyszłe ulice. Są to: Dworkowa, Szlachecka, Magnacka i Zaściankowa. Powstające obecnie bloki mają adres: Foluszowa/Magnacka.

Prawie w 70 procentach teren należy do miasta, reszta do deweloperów. Od dawna ten obszar był przewidziany pod zabudowę.

Od strony os. Leśnego (tu mieszka dziś ponad tysiąc osób), na obrzeżach Leśnego Dworu miałaby w przyszłości powstać szkoła podstawowa z przedszkolem. W pobliżu planuje się także boiska sportowe.

Osiedle Leśny Dwór i osiedle Leśne