Zielona Góra. Co tu się odbywa! ZOK wychodzi z kulturą w miasto OPRAC.: Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Co się działo na deptaku? Tancerze wirowali w powietrzu, głośno muzyka powodowała, że przechodniom nogi same układały się do choreografii. To tylko mały element projektu "Co się tu odbywa" Zielonogórskiego Ośrodka Kultury...