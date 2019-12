ZIELONA GÓRA. Coraz więcej potrąceń na ulicach miasta. Odblaski mogą uratować przechodniom życie!

Coraz częściej dochodzi do potrąceń na przejściach dla pieszych. Powód?_Niesprzyjające warunki pogodowe i szybko zapadający zmrok. W okresie jesienno-zimowym przechodnie są słabo widoczni, dlatego policja apeluje, by pamiętać o odblaskach. Nie tylko poza terenem zabudowanym, ale również w mieście.

Do kolejnego zdarzenia doszło w poniedziałek, na przejściu przy ul. Podgórnej na wysokości urzędu miasta. 81-letni kierowca jechał w kierunku ronda Piłsudskiego i potrącił jedną z osób pieszych. 18-latka z urazem nogi została przewieziona karetką do szpitala. Takie niebezpieczne sytuacje zdarzają się w Zielonej Górze coraz częściej. W ubiegłym tygodniu, w ciągu jednego dnia doszło do dwóch potrąceń na pasach.

Czytelnicy przesyłają do nas filmy z kamer, które mają zamontowane w swoich samochodach. Widać na nich nieodpowiedzialne zachowania kierowców na drogach dwupasmowych - kiedy jeden samochód się zatrzymuje, by przepuścić przechodnia, drugim pasem mknie kolejny. Właśnie w ten sposób dwa tygodnie temu został potrącony 3-letni chłopiec, który wraz z ojcem przechodził przez przejście dla pieszych na ulicy Łużyckiej.

Jesienna i zimowa aura nie sprzyja pieszym i kierowcom Według statystyk październik, listopad i grudzień należą do bardzo niebezpiecznych miesięcy. Przyczyniają się do tego zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne - mgły, opady i szybko zapadający zmierzch. Jeśli dodamy do tego brak wyobraźni kierowców i pieszych - tragedia gwarantowana. Przechodnie często wyznają zasadę: skoro widzę jadący pojazd, to kierujący też musi mnie widzieć. Nic bardziej mylnego. Pieszy często „wtapia się” w otoczenie, nawet w ciągu dnia, a kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. - Jesienią większość ludzi chodzi ubrana na czarno. Takich osób nie widać nawet na dobrze oświetlonych przejściach. Wiem, bo sam jestem kierowcą i nieraz zatrzymywałem się w ostatniej chwili, bo pieszy - jak duch - nagle pojawiał się na pasach - przyznaje 32-letni Kamil, mieszkaniec Zielonej Góry.

Co zrobić, by było bezpieczniej? Aby nie dochodziło do potrąceń, zarówno piesi, jak i kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. To pierwsza i najważniejsza zasada.