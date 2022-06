Zielona Góra. Czy to osa? Szerszeń? Jakiś dziwny. Nie! To motyl. Musisz zobaczyć te zdjęcia!

Przeziernik osikowiec (Eusphecia melanocephala), bo o nim mowa, to jeden z najbardziej niezwykłych motyli, jakie występują w Polsce. Jego wygląd to efekt mimikry. Czyli zdolności upodabniania się zwierząt, głównie owadów, do roślin lub innych groźnych gatunków niezdolnych do obrony. I jak łatwo się domyśleć ma on na celu ochronę bezbronnego gatunków.