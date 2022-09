Zielona Góra czyta Mickiewicza. Przyjdź posłuchać w sobotę. Wystąpią pisarze oraz inni znani i lubiani mieszkańcy Zielonej Góry

Narodowe Czytanie w Zielonej Górze. Wystąpią znani i lubiani

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida zaprasza w sobotę, 3 września na 11 odsłonę Narodowego Czytania. Tym razem czytane będą „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Czytać będą przedstawiciele lubuskiego środowiska literackiego oraz znani i lubiani zielonogórzanie w następującej kolejności:

Agata Miedzińska

Halina Bohuta-Stąpel

Agnieszka Ginko-Humphries

Zofia Mąkosa

Barbara Wysoczańska

Aldona Reich

mec. Anna Wojniusz

Alfred Siatecki

Zofia Banaszak

Natalia Dyjas-Szatkowska

Marcin Radwański

Marta Maciejewska

Magdalena Faron

ks. prof. Andrzej Draguła

Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Zostały pierwotnie wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów wchodzących w skład cyklu uważa się za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad, dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich – całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, jednocześnie nawiązując do ludowej wyobraźni. Rok 2022 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego. W związku z tym naturalne zdawało się odczytanie właśnie „Ballad i Romansów” podczas 11. edycji Narodowego Czytania. Organizatorzy wydarzenia wierzą, że wspólne czytanie utworów pozwoli na wydobycie uroku poezji i ocalenie ponadczasowości zawartego w niej przesłania.