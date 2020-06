Zielona Góra. Czytelnicy zgłaszają problemy z dzikami. Stado żeruje przy ogrodzeniu. Po drugiej stronie jest dziecięca piaskownica

Jako pierwszy napisał do nas pan Michał, który dzika zauważył na ulicy Powstańców Warszawy. Było około godziny 6.30 rano, zatem stosunkowo wcześnie. To jedna z tych pór dnia, kiedy dziki najbardziej widoczne są w mieście. Swoje obserwacji uwiecznił na zdjęciach (znajdziecie je w naszej galerii) oraz na filmie:

Film, który dostaliśmy od pana Pawła, jest, jak sam zauważył jednocześnie przestrogą, bowiem nie jest to pierwsze spotkanie z tym stadem w okolicy jego miejsca zamieszkania. Sytuacji z pewnością nie ułatwia fakt, że zarówno on, jak i jego sąsiedzi mieszkają w pobliżu terenów leśnych.

Niszczą tereny zielone, są to zwierzęta nieprzewidywalne

Dziki nieustannie niszczą zieleń w mieście. Niestety w tym przypadku mieszkańcy są bezradni, a wykonywanie prowizorycznych ogrodzeń zdaje się na nic. Są to zwierzęta nieprzewidywalne, bowiem nigdy nie możemy być pewni, czy nagle nie zaatakują. Z racji tego, że wokół mamy sporo lasów, dziki bardzo często pojawiają się w mieście, ale to nie jedyny czynnik odpowiadający za ich żerowanie. Jest to również spowodowane faktem, że niektórzy sami je dokarmiają. Pojawiają się w okolicach szkół, przedszkoli, bloków, czyli wszędzie tam, gdzie mogą znaleźć coś do jedzenia.