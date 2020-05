Zielona Góra daje milion złotych. Na co i komu?

Co jakiś czas na zielonogórskiej starówce pojawiają się odnowione kamienice. To efekt programu rewitalizacji, na którą miasto co roku przeznacza ponad milion złotych.

Rewitalizacja kamienic, czyli elewacja, dachy, stolarka okienna i drzwiowa

Właściciele kamienic, wspólnoty mieszkaniowe, mogą starać się o dofinansowanie modernizacji. I to zarówno na te dotyczące elewacji, jaki i te związane z wymianą dachu, okien czy drzwi. Remontowane są także podwórka czy klatki schodowe. Wszystko to odbywa się pod okiem miejskiego konserwatora zabytków, by odnowione kamienice wyglądały tak jak dawniej, by nie zniszczyć tego, co w nich najcenniejsze.