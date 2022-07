Zielona Góra. Dawny akademik "Lech" przy ul. Ogrodowej sprzedany. Kto i za ile go kupił?

O budynku tym pisaliśmy kilkakrotnie. Uniwersytet Zielonogórski miał wiele pomysłów, by go zagospodarować. Ostatni raz w lutym tego roku. Wtedy sprawy nie były jeszcze dograne i różnie mogły się zakończyć rozmowy z właścicielem. Teraz jednak wszystko jest jasne. W przetargu ogłoszonym 9 listopada 2021 roku złożono jedną ofertę. Firma Obiegło Investments z siedzibą w Warszawie zaoferowała za ten obiekt około 4,9 mln zł. 6 czerwca br. podpisano akt notarialny.

Pomysłów na akademik "Lech" było wiele

Budynek trafił do uczelni, a dokładniej mówiąc ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w 1991 roku. Trzeba go było wyremontować, zanim zamieszkali w nim studenci. Remont się przeciągał, więc żacy przez pierwszy miesiąc mieszkali w hotelu Leśnym. Potem chwalili warunki. Na dwa dwuosobowe pokoje przypadała kuchnia, łazienka i przedpokój. Segment był zamykany na klucz. Od 13 lat jednak wieżowiec stał pusty. Wtedy bowiem władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, który – przypomnijmy – powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej – uznały, że koszty utrzymania akademika „Lech” są zbyt duże i postanowiły wieżowiec sprzedać za około 7,2 mln zł. Kupiec się jednak nie znalazł. Uczelnia schodziła z ceny i ogłaszała kolejne przetargi. Nie było jednak chętnych. Pojawiały się też inne pomysły. 10-ietrowy wieżowiec chciało przejąć miasto i urządzić w nim mieszkania socjalne . Lokatorzy sąsiednich budynków zaprotestowali. Pomysł upadł. Uczelnia chciała też tu stworzyć Wydział Prawa i Administracji. Jednak to wymagało pozyskania dużych unijnych funduszy. I tego pomysłu nie udało się zrealizować. Obiekt stał kolejne lata pusty, mimo prób jego sprzedaży i obniżania ceny wywoławczej. Dopiero w piątym postępowaniu udało się sfinalizować transakcję.

Nowy właściciel akademika "Lech"

Kim jest nowy właściciel? Jak czytamy na stronie internetowej firmy: „Obiegło Investments Spółka Komandytowa powstała w sierpniu 2016 r., a bracia Mateusz i Michał Obiegło działają na rynku nieruchomości od 2014 r. Jesteśmy spółką z dominującym polskim kapitałem. Pierwszą inwestycją było mieszkania na IV piętrze w bloku z wielkiej płyty w czerwcu w Pruszkowie w czerwcu 2014 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy inwestycje w 15 miastach w Polsce na kwotę ok. 30 mln zł. Największym inwestycją projektem była Ziołowa 43a w Katowicach, na łączną kwotę sprzedaży ok. 19,1 mln zł.

Od 2019 roku spółka obecna jest również na rynku. Posiadamy ok. 120 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w różnych lokalizacjach w kraju. Od stycznia 2021 r. posiadamy spółkę córkę Bracia Obiegło sp. z o.o. Wartość nieruchomości w portfelu naszych spółek to ok. 27 mln zł (październik 2021 r.)”.

