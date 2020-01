ZIELONA GÓRA: Debatował II Lubuski Sejmik Seniorów. O czym? Sprawdź!

Samorząd województwa będzie kontynuować zadania w tym zakresie. - Rozpisujemy konkursy, w których będziemy finansować kolejne miejsca dla seniorów. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę w tym obszarze w oparciu o wojewódzki program na rzecz osób starszych - zapowiedziała seniorom marszałek. - To żywy program, do którego możemy wnosić wnioski i i liczymy na inicjatywy oddolne, żeby nie powtarzać działań, ale realizować takie, które są najbardziej oczekiwane przez Was. Zwiększyliśmy pulę w budżecie dla seniorów do 500 tys. zł. Możecie korzystać także ze środków dla obszarów wiejskich, gdzie jest milion złotych. Będziemy również w tym roku organizować tydzień seniora. Jaki będzie, to zależy od Waszych pomysłów. Proszę też zgłaszać potrzebę realizacji wydarzeń w terenie w małych ojczyznach. Planujemy pikniki zdrowia, lekcje obywatelskie, do udziału w nich serdecznie zapraszam. Będziemy nadal realizowali programy profilaktyczne. Będziemy również realizowali spotkania, debaty przy okrągłym stole, podobnie jak w ubiegłym roku, po to żeby razem z mieszańcami, którzy są dla nas autorytetami wypracowywać dobra strategii i programy dla regionu – wyjaśniła marszałek.