ZIELONA GÓRA. Duży pożar kamienicy przy ul. Batorego. Strażacy walczą z żywiołem

Pożar kamienicy przy ul. Batorego wybuchł w sobotę, 28 grudnia, wieczorem, Na miejscu jest już kilka wozów straży pożarnej. Widać płomienie. To duży pożar kamienicy. Na miejscu są już cztery wozy straży pożarnej. Z oddali widać łunę oraz płomienie wydobywające się z kamienicy nr 6. Dwie osoby z kamienicy zostały zabrane do karetki pogotowia ratunkowego. Ulica Batorego została zamknięta dla ruchu. Na miejsce akcji dojechała również zielonogórska policja. Strażacy z aparatami chroniącymi drogi oddechowe wchodzą do kamienicy. – Wszyscy mieszkańcy kamienicy wyszli na zewnątrz. Na miejscu są jednostki zawodowej straży pożarnej oraz dwie jednostki OSP – mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik zielonogórskich strażaków. Zobacz też wideo: Specjaliści dają 50 proc. szans na uratowanie katedry Notre Dame

